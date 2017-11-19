14:14 | Футбол — Лига чемпионов

Шотландец Коллам рассудит "Спартак" и "Марибор"


Шотландский судья Уильям Коллам возглавит бригаду арбитров, назначенную на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак""Марибор", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Помогать рефери будут его соотечественники Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор, а также дополнительные ассистенты Бобби Мэдден и Джон Битон. Резервным арбитром матча назначен еще один шотландец, Дуглас Поттер.

"Спартак" с 5 очками занимает третье место в группе Е. Лидером группы является "Ливерпуль", у которого 8 очков, второе место у "Севильи" (6 очков), последнее место у "Марибора" (1).

Напомним, матч "Спартак" – "Марибор" состоится во вторник, 21 ноября, в Москве, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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