Шмайхель – в воротах символической сборной Лиги чемпионов по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал свою версию символической сборной Лиги чемпионов-2016/17 (минимум 7 игр в турнире).
Вчера в финале Лиги чемпионов "Реал" разгромил "Ювентус" (4:1) и стал первой командой в истории турнира, которой удалось выиграть турнир два года подряд.
Отметим, что в воротах команды – голкипер "Лестера" Каспер Шмайхель.
В символическую сборную попали два игрока победителя турнира "Реала" – Каземиру и Криштиану Роналду, и два представителя "Ювентуса" – Дани Алвес и Джорджо Кьеллини.
Полная версия символической сборной по версии WhoScored выглядит следующим образом:
Каспер Шмайхель ("Лестер", 7.2) – Дани Алвес ("Ювентус", 7.7), Диего Годин ("Атлетико", 7.3), Джорджо Кьеллини ("Ювентус", 7.3), Серхио Эскудеро ("Севилья", 7.6) – Лионель Месси ("Барселона", 8.2), Тиагу Алькантара ("Бавария", 7.8), Каземиру ("Реал", 7.8), Неймар ("Барселона", 8.2) – Алексис Санчес ("Арсенал", 7.7), Криштиану Роналду ("Реал", 8.1).
Champions League Team of the Season 2016/17 (7+ apps) #UCL pic.twitter.com/lzPG2j4rXE– WhoScored.com (@WhoScored) 4 июня 2017 г.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Арсенал Л
- Джорджо Кьеллини
- Атлетико
- Бавария
- Севилья
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Диего Годин
- Лестер
- Дани Алвес
- Алексис Санчес
- Тиагу Алькантара
- Каспер Шмайхель
- Каземиру