Шмайхель – в воротах символической сборной Лиги чемпионов по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал свою версию символической сборной Лиги чемпионов-2016/17 (минимум 7 игр в турнире).

Вчера в финале Лиги чемпионов "Реал" разгромил "Ювентус" (4:1) и стал первой командой в истории турнира, которой удалось выиграть турнир два года подряд.

Отметим, что в воротах команды – голкипер "Лестера" Каспер Шмайхель.

В символическую сборную попали два игрока победителя турнира "Реала" – Каземиру и Криштиану Роналду, и два представителя "Ювентуса" – Дани Алвес и Джорджо Кьеллини.

Полная версия символической сборной по версии WhoScored выглядит следующим образом:

Каспер Шмайхель ("Лестер", 7.2) – Дани Алвес ("Ювентус", 7.7), Диего Годин ("Атлетико", 7.3), Джорджо Кьеллини ("Ювентус", 7.3), Серхио Эскудеро ("Севилья", 7.6) – Лионель Месси ("Барселона", 8.2), Тиагу Алькантара ("Бавария", 7.8), Каземиру ("Реал", 7.8), Неймар ("Барселона", 8.2) – Алексис Санчес ("Арсенал", 7.7), Криштиану Роналду ("Реал", 8.1).