01:04 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Шмайхель – первый вратарь, отразивший пенальти в двух матчах одного противостояния плей-офф ЛЧ

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Голкипер "Лестера" Каспер Шмайхель, отразивший пенальти на 80-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей" (2:0), установил уникальное достижение. Ранее ни одному вратарю в этом турнире не удавалось отбить пенальти в обеих встречах плей-офф. Напомним, в сегодняшней игре ворота Шмайхеля не смог поразить Стивен Н'Зонзи, а в Испании - Карлос Корреа.

Английская команда одержала победу по сумме двух матчей и вышла в четвертьфинал.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Maedhros

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06:28

AloneStranger

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