Шмаров не понимает, зачем "Спартак" берет Еременко

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Шмаров поделился ожиданиями от предстоящего сегодня в Салониках первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором красно-белых примет ПАОК. Он также заявил, что сомневается в целесообразности заключения контракта с 31-летним экс-хавбеком ЦСКА Романа Еременко.

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– Спартаковцы просто обязаны справиться с ПАОК, как минимум, не должны проиграть грекам, – считает Шмаров. – Да, красно-белые лишились поддержки своих болельщиков, но не думаю, что это сильно скажется на игре. В команде много опытных футболистов, которые уже привыкли выходить на разные стадионы с разной публикой на трибунах.

– В "Спартаке" в ближайшее время окажется Роман Еременко. Это хорошее приобретение?

– Лично мне этот трансфер не понять. Почему? Давайте посмотрим на возраст игрока. В "Спартаке" есть своя прекрасная школа, где много талантливых воспитанников. На мой взгляд, ставку нужно делать именно на них. (Наталия СОЛОМАТИНА)

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)