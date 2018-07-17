"Шкендия" проиграла ТНС со счетом 0:4, но вышла во 2-й раунд отбора Лиги чемпионов

Валлийский ТНС обыграл македонскую "Шкендию" в ответном матче 1-го раунда Лиги чемпионов - 4:0. Несмотря на это, чемпион Уэльса не смог выйти во 2-й круг отбора - первая встреча завершилась в пользу македонцев со счетом 5:0.
Также в следующий раунд вышел венгерский "Видеотон", который обыграл "Дюделанж" из Люксембурга - 2:1. Первая игра завершилась вничью - 1:1.
Лига чемпионов
Ответные матчи
1-й отборочный раунд
ТНС (Уэльс) - "Шкендия" (Македония) - 4:0 (3:0)
Голы: Эббе, 15 (1:0). Редмонд, 30 (2:0). Кабанго, 35 (3:0). Бирн, 90+6 (4:0).
Судья: Орел (Чехия).
17 июля. Озуэстри. Стадион Park Hall Stadium".
Первый матч - 0:5.
"Видеотон" (Венгрия) - "Дюделанж" (Люксембург) - 2:1 (1:0)
Голы: Лазович, 18 (1:0). Кутюрье, 54 (1:1). Шчепович, 58 (2:1).
Удаление: Мелисс (Дюделанж), 90+3.
Судья: Робертсон (Шотландия).
17 июля. Фельчут. Стадион "Pancho Arena".
Первый матч - 1:1.