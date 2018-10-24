19:45 | Футбол — Лига чемпионов

Шесть граждан России остаются в больнице после инцидента в римском метро

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После инцидента на станции "Репубблика" в римском метров больнице остаются шесть россиян. Об этом сообщает посольство России в Италии.

- По состоянию на 16.00 (время местное), 10 россиян выписаны из больниц г. Рим, - сообщает Твиттер посольства. - 6 человек остаются в стационарах. Еще одного пациента осматривают врачи. Состояние пострадавших стабильное: трое в тяжелом; четверо - средней тяжести. Дипломаты находятся в контакте с родственниками 24/7.

В результате обрушения эскалатора пострадали болельщики, направлявшиеся на матч Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0).

Ужас Рима. Что известно о пострадавших фанатах.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/reviews/cska-roma-3-0-liga-chempionov-23-oktyabrya-2018-tragediya-v-rime-v-rime-obrushilsya-eskalator-1471287/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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