Шершун - о серии Акинфеева в Лиге чемпионов: "Пусть посчитают, сколько он сейвов сделал"

Бывший защитник ЦСКА Богдан Шершун сказал, что не понимает шуток у антирекордной серии вратаря и капитана армейцев Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов. Голкипер неизменно пропускал в главном еврокубковом турнире в 43 матчах подряд. Серия прервалась 22 ноября, когда ЦСКА дома обыграл "Бенфику" (2:0).

– Акинфеева не поздравляли с тем, что он прервал свою страшную серию в Лиге чемпионов?

– Все над этим смеются, а вот я не понимаю, - цитирует "Команда №1" Шершуна. - Пусть посчитают, сколько он сыграл матчей в Лиге чемпионов, сколько сейвов сделал. Он против всех топ-команд сыграл. Ни один вратарь, кроме Шовковского, из бывших стран СССР такого результата не показал. Акинфеев еще молодой, как для вратаря, ему еще играть и играть. Посмотрим, сколько он еще сухих матчей на ноль проведет, тогда и подобьем статистику.

Главные факты о серии Акинфеева // ЦСКА - крутой! Игорь - сухой!

Акинфееву - "сухарь". Вернблуму - "горчичник"