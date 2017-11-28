Шершун - о серии Акинфеева в Лиге чемпионов: "Пусть посчитают, сколько он сейвов сделал"

Бывший защитник ЦСКА Богдан Шершун сказал, что не понимает шуток у антирекордной серии вратаря и капитана армейцев Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов. Голкипер неизменно пропускал в главном еврокубковом турнире в 43 матчах подряд. Серия прервалась 22 ноября, когда ЦСКА дома обыграл "Бенфику" (2:0).
– Акинфеева не поздравляли с тем, что он прервал свою страшную серию в Лиге чемпионов?
– Все над этим смеются, а вот я не понимаю, - цитирует "Команда №1" Шершуна. - Пусть посчитают, сколько он сыграл матчей в Лиге чемпионов, сколько сейвов сделал. Он против всех топ-команд сыграл. Ни один вратарь, кроме Шовковского, из бывших стран СССР такого результата не показал. Акинфеев еще молодой, как для вратаря, ему еще играть и играть. Посмотрим, сколько он еще сухих матчей на ноль проведет, тогда и подобьем статистику.
Главные факты о серии Акинфеева // ЦСКА - крутой! Игорь - сухой!
Акинфееву - "сухарь". Вернблуму - "горчичник"
Дополнительная информация
http://zbirna.com/2017/11/28/bogdan-shershun-zasluzhival-poehat-na-chempionat-mira/
Семь ветров
Во дятел, уже закончилась серия, уже забыли, а все равно найдется кто нибудь возмущенный Рекордом)) А вообще не сейвы считать надо - так то это вратаря работа, а голы которые Игарь сам себе закинул, которые на его совести, в том и смысл веселья над клоуном))
13:14