Шенол Гюнеш: "Впервые в Лиге чемпионов "Бешикташ" выйдет на матч в качестве аутсайдера"

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш в преддверии матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" отметил силу немецкого клуба. По его словам, баварцы занимают третье место в списке самых тилованных команд за всю историю турнира.

– "Бавария" отлично укомплектована, и там хватает высококлассных футболистов даже на две команды, – цитирует пресс-служба УЕФА Гюнеша. – В списке самых титулованных команд за всю историю турнира мюнхенцы идут третьими после "Реала" и "Милана". Мы попробуем показать хорошую игру и воспользоваться своими шансами. Было бы очень здорово забить гол на выезде. Впервые в текущей Лиге чемпионов мы выходим на матч в качестве аутсайдера.

Думаю, у "Баварии" будут играть Роббен и Левандовски, а возможно и Рибери. Но это не так важно. Нам просто нужно хорошо сделать свою работу и не терять осторожности. Хотим использовать высокий прессинг, чтобы осложнить хозяевам жизнь. Но в футбол играют 11 человек против 11 человек, а не имена. Тут все очень просто.

Когда играешь с "Баварией", она всегда будет фаворитом. Но мы гордимся возможностью встретиться с таким соперником. Это испытание всем нам по душе.

Конечно, у нас есть талантливые ребята. Возможно, есть даже более талантливые, о которых мы пока не знаем. Но у нас проблема с воспитанием молодежи. Это как один цветочек на вершине горы.