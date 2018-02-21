Шенол Гюнеш: "После удаления Виды "Бешикташу" было очень тяжело"

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (0:5) отметил, что команда не могла показать свой футбол. По его словам, причиной этому послужило то, что стамбульцы остались в меньшинстве на 16-й минуте после удаления защитника Домагоя Виды.

- Наш соперник был сегодня лучше, - приводит пресс-служба УЕФА слова Гюнеша. - Мы хотели сыграть лучше и даже попытаться победить, но после удаления нам было слишком тяжело - как физически, так и психологически. Хозяева воспользовались этим во втором тайме. У нас атакующая команда, но сегодня нам пришлось намного больше обороняться. Мы не могли играть в свой футбол, так как наши соперники оказались слишком сильны.

Мы не заслужили хороший результат сегодня. После красной карточки мы полностью потеряли контроль над игрой. Мы старались сопротивляться, но после первого гола соперник раскрепостился. "Бавария" - отличная команда, которая играет с максимальным настроем при любом счете. Мы хотели показать лучший футбол, но не получилось.