Шенол Гюнеш: "Победа над "Динамо" будет иметь большое значение для всего турецкого футбола"

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш заявил, что победа над киевским "Динамо" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов будет иметь большое значение для всего турецого футбола. Для него эта встреча будет самой важной в году. Поединок состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.

- Подобные матчи важны для любой команды, но у нас намного больше причин желать победы, - цитирует пресс-служба УЕФА Гюнеша. - У нас есть возможность выйти в плей-офф Лиги чемпионов, тогда как для хозяев уже ничего не изменится. Победа будет иметь большое значение не только для нашей команды, но и для всего турецкого футбола. Сейчас мы думаем лишь о том, как добиться своей цели и реализовать этот исторический шанс. Лично для меня это самый важный матч в году.

Мы сыграем с очень серьезным соперником. "Динамо" - клуб с большими традициями. То, что киевляне на последнем месте, не говорит об их слабости. Мы с большим уважением относимся к "Динамо". В обеих командах хватает отличных футболистов, поэтому мы ожидаем очень хорошей и интересной игры.

Трансляция матча "Динамо" К - "Бешикташ"