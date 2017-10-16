Шенол Гюнеш: "Монако" - пример для турецких клубов"

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш отметил, что его команда серьезно настроится на матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако", который состоится 17 октября. У турецкой команды после двух туров шесть очков и первое место в группе G, "Порту" имеет три очка, а "Монако" и "Лейпциг" – по одному.

– У нас сбалансированная группа, у каждой команды еще по четыре матча, – цитирует AFP Гюнеша. – В прошлом сезоне "Монако" здорово выступил в чемпионате Франции, а летом установил рекорд продаж игроков. Это пример для турецких клубов. Мы верны своей философии и постараемся сыграть красиво, чтобы получить результат. Мы все вместе переживаем и победы, и поражения. Мои игроки выкладываются по максимуму, и никто не паникует.

Если удастся победить "Монако" на чужом поле, это даст нам большое преимущество. Но нужно быть готовыми на всех уровнях: физическом, техническом и тактическом. У "Монако" много сильных игроков.