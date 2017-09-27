Шандор Варга: "Матч с "МЮ" - момент истины для Головина"

Известный агент Шандор Варга, друг главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера считает, что в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" полузащитник ЦСКА Александр Головин может показать свой потенциал. По его словам, встречи такого уровня порой решают судьбы талантливых игроков.

– В матче с "МЮ" Головин может убедить Арсена Венгера в том, что зимой "Арсенал" должен сделать ему предложение?

– Конечно! Эта встреча в какой-то степени станет моментом истины для Александра. Такие матчи порой и решают судьбы талантливых футболистов.

– Головину пока еще далеко до того же Мхитаряна?

– У армейца большой потенциал. Просто ему нужно предъявить все свои козыри.

– А почему Венгер летом отказался от покупки Головина?

– Могу только предположить. После Кубка конфедераций игрок, видимо, проявлял себя недостаточно ярко. Когда турнир завершился, у меня больше не было ни одного разговора с Арсеном по поводу Головина. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет сегодня, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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