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10:32 | Футбол — Лига чемпионов

Шандор Варга: "Матч с "МЮ" - момент истины для Головина"


Известный агент Шандор Варга, друг главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера считает, что в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" полузащитник ЦСКА Александр Головин может показать свой потенциал. По его словам, встречи такого уровня порой решают судьбы талантливых игроков.

 
Вчера. Москва. Армейцы готовятся к встрече с &quot;МЮ&quot;.Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы

– В матче с "МЮ" Головин может убедить Арсена Венгера в том, что зимой "Арсенал" должен сделать ему предложение?

– Конечно! Эта встреча в какой-то степени станет моментом истины для Александра. Такие матчи порой и решают судьбы талантливых футболистов.

– Головину пока еще далеко до того же Мхитаряна?

– У армейца большой потенциал. Просто ему нужно предъявить все свои козыри.

– А почему Венгер летом отказался от покупки Головина?

– Могу только предположить. После Кубка конфедераций игрок, видимо, проявлял себя недостаточно ярко. Когда турнир завершился, у меня больше не было ни одного разговора с Арсеном по поводу Головина. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет сегодня, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Полная версия интервью Шандора Варги

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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