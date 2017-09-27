Шандор Варга: "ЦСКА может нейтрализовать Лукаку за счет командных действий"

Известный агент Шандор Варга считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА справится с потерей травмированного Маруана Феллаини. По его мнению, армейцам не стоит пытаться играть против форварда манкунианцев Ромелу Лукаку персонально.

– Ждать ли тактических сюрпризов от Моуринью?

– Нет, их не будет. Жозе не откажется от своих стиля и футбола. Моуринью приехал в Москву за победой.

– Однако состав гостей в любом случае претерпит изменения. Кто, на ваш взгляд, заменит травмированного Феллаини?

– Это, конечно, потеря для "МЮ". Но обойма там – будь здоров. Португалец точно найдет замену. Одно время Мхитарян полгода не играл в этой команде, а потом получил шанс и использовал его. Это я к тому, что скамейка у англичан довольно длинная и качественная.

– Как армейцам остановить Лукаку, который сейчас просто в сумасшедшей форме?

– Персонально его никто не закроет. Уверен, что такой грамотный специалист, как Гончаренко, это понимает. Лукаку можно нейтрализовать только за счет четких командных действий. Оставаться один в один против бельгийца безумие, любительский подход.

– Но справится ли с Лукаку возрастная оборона москвичей?

– Я как-то был на матче ЦСКА – кажется, против тульского "Арсенала". И в составе москвичей выделил для себя двоих.

– Кого?

– Игнашевича и Василия Березуцкого. Они великолепно выглядели в обороне и здорово подключались к атакам. Поразили меня. Не всегда нужно смотреть в паспорт футболисту. На сегодня это лучшие защитники России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полная версия интервью Шандора Варги

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