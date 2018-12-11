20:49 | Футбол — Лига чемпионов

"Шальке" поприветствовал Хеведеса и Фарфана перед матчем с "Локо"

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"Шальке" поприветствовал игроков "Локомотива"  Бенедикта Хеведеса и Джефферсона Фарфана перед домашним матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Оба футболиста ранее выступали за "горняков".

После разминки состоялась трогательная церемония чествования Джефферсона Фарфана и Бенедикта Хеведеса, - сообщается в официальном Твиттере "Локо".

"Локомотив" занимает последнее место в группе D, имея в активе 3 очка после 5 туров.

Шальке-04 - Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 6-й тур. "Реал" - ЦСКА, "Шальке" - "Локо" и другие матчи
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