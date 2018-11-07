"Шальке" обыграл "Галатасарай" в Лиге чемпионов

"Шальке" обыграл "Галатасарай" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 2:0. По голу в этой встрече забили нападающие Гвидо Бургшталлер и Марко Ут.

Немецкий клуб набрал 8 очков и занимает второе место в группе D. Стамбульцы идут третьими с 4 очками.

Лига чемпионов

Группа D

4-й тур

"Шальке-04" (Германия) - "Галатасарай" (Турция) - 2:0 (1:0)

Голы: Бургшталлер, 4 (1:0). Ут, 57 (2:0).

"Шальке-04": Нюбель, Настасич, Сане, Руди (Сердар, 76), Калиджури, Стамбули, Шепф, Харит (Маккенни, 56), Ут (Бенталеб, 63), Бургшталлер, Эмболо.

"Галатасарай": Муслера, Сердар Азиз, Мариану, Линнес (Эмер Байрам, 46), Озан Кабак, Донк, Беланда, Н`Диай, Мендеш Родригеш (Сельчук Инан, 63), Синан Гюмюш (Мугдат Челик, 72), Оньекуру.

Предупреждения: Руди, 54. Стамбули, 55. Донк, 72. Сердар Азиз, 81. Мугдат Челик, 84.

Судья: Коллам (Шотландия).

6 ноября. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".