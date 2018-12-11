"Шальке" – "Локомотив": грустный прогноз Нигматуллина

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин считает, что сегодня московский клуб не сможет победить "Шальке" в 6-м туре Лиги чемпионов и не попадет в 1/16 финала Лиги Европы.

Перед этим матчем железнодорожники занимают последнее, 4-е место место в группе, набрав 3 очка. Для выхода в плей-офф ЛЕ команде Юрия Семина нужно самим выиграть у немцев и надеяться, что в параллельной встрече "Порту" на выезде не уступит "Галатасараю".

– Результаты у "Локомотива" неровные, поэтому сложно говорить о какой-то стабильной игре, – сказал Нигматуллин. – Конечно, хочу, чтобы "Локо" зацепился за Лигу Европы, но москвичам поможет только чудо – слишком много очков потеряно на старте Лиги чемпионов.

– "Порту", который гарантировал себе первое место в группе и практически потерял мотивацию, способен не проиграть "Галатасараю" в Турции и помочь москвичам с выходом в плей-офф ЛЕ?

– "Галатасарай" – домашняя команда. Вот если бы матч проходил в Португалии… А так, думаю, при текущем раскладе сложно рассчитывать на помощь португальцев. Да и "Локомотиву", прежде всего, нужно сначала победить в своей встрече, а уже потом обращать внимание на расклады.

– Ваш прогноз на матч "Шальке" – "Локо"?

– Мне кажется, что встреча в Гельзенкирхене завершится результативной ничьей. Поставлю на 1:1. (Иван Торопцев)

Железнодорожники сыграют с "Шальке" в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов во вторник, 11 декабря.

"Шальке" – "Локомотив": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 11 декабря, начало – в 20.55 (мск).