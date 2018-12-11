"Шальке" – "Локомотив": Эдер выйдет в старте гостей. Смолов остался на скамейке запасных

"Локомотив" объявил стартовый состав на матч 6-го заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шальке".
Напомним, что "Локомотив" с тремя очками располагается на последнем месте в своей группе. Для выхода в плей-офф Лиги Европы московскому клубу необходимо обыгрывать сегодня "Шальке", а "Галатасарай" должен потерять очки в параллельном матче с "Порту".
"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус - Денисов, Баринов, Крыховяк - Фарфан, Ал. Миранчук - Эдер.
Запасные: Коченков, Михалик, Смолов, Тугарев, Ан. Миранчук, Идову, Жемалетдинов.
Наш состав на #ШалькеЛоко!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 11 декабря 2018 г.
Вперёд, парни! Всё или ничего!#UCL #S04LMFC pic.twitter.com/ROjBsxPaLT
Стартовый состав "Шальке": Ферманн, Мендиль, Настасич, Маскарель, Сердар, Коноплянка, Стамбули, Тойхерт, Шепф, Налду, Голлер.
Запасные: Нюбель, Маккенни, Баба, Кутуджу, Калиджури, Арит, Сане.
So gehen wir ins letzte @ChampionsLeague-Gruppenspiel gegen @fclokomotiv. Auf geht's, #Schalke, kämpfen und siegen❗️ #S04LMFC pic.twitter.com/4X2l10W5aa– FC Schalke 04 (@s04) 11 декабря 2018 г.
"Шальке" – "Локомотив": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 11 декабря, начало – в 20.55 (мск).