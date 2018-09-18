"Шальке" и "Порту" сыграли вничью в группе "Локомотива"

"Шальке" на своем поле в матче 1-го тура Лиги чемпионов сыграл вничью с "Порту" (1:1).

На гол Бреля Эмболо гости ответили точным ударом Отавиу с пенальти. Отметим, что в начале игры при счете 0:0 защитник португальцев Алекс Теллес не реализовал первый пенальти.

Во 2-м туре, 3 октября, "Порту" примет "Галатасарай", а "Шальке" в гостях сыграет с "Локомотивом".

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа D

"Шальке" (Германия) – "Порту" (Португалия) – 1:1 (0:0)

Голы: Эмболо, 64 (1:0). Отавиу, 75 - с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Теллес, 13 (вратарь).

"Шальке" (Германия): Ферманн, Налду, Настасич, Сане, Калиджури, Бенталеб, Шепф, Сердар (Харит, 84), Маккенни, Ут (Коноплянка, 65), Эмболо (Бургшталлер, 72).

"Порту" (Португалия): Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Теллес, Эдер Милитан, Брахими (Сержиу Оливейра, 82), Данилу Перейра, Эррера, Отавиу (Эрнани Фортеш, 90), Абубакар (Корона, 60), Марега.

Предупреждения: Эмболо, 28. Ут, 53. Корона, 78. Эррера, 86.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

18 сентября. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".

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