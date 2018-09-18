"Шальке" и "Порту" сыграли вничью в группе "Локомотива"

"Шальке" на своем поле в матче 1-го тура Лиги чемпионов сыграл вничью с "Порту" (1:1).
На гол Бреля Эмболо гости ответили точным ударом Отавиу с пенальти. Отметим, что в начале игры при счете 0:0 защитник португальцев Алекс Теллес не реализовал первый пенальти.
Во 2-м туре, 3 октября, "Порту" примет "Галатасарай", а "Шальке" в гостях сыграет с "Локомотивом".
Лига чемпионов
Групповой турнир
1-й тур
Группа D
"Шальке" (Германия) – "Порту" (Португалия) – 1:1 (0:0)
Голы: Эмболо, 64 (1:0). Отавиу, 75 - с пенальти (1:1).
Нереализованный пенальти: Теллес, 13 (вратарь).
"Шальке" (Германия): Ферманн, Налду, Настасич, Сане, Калиджури, Бенталеб, Шепф, Сердар (Харит, 84), Маккенни, Ут (Коноплянка, 65), Эмболо (Бургшталлер, 72).
"Порту" (Португалия): Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Теллес, Эдер Милитан, Брахими (Сержиу Оливейра, 82), Данилу Перейра, Эррера, Отавиу (Эрнани Фортеш, 90), Абубакар (Корона, 60), Марега.
Предупреждения: Эмболо, 28. Ут, 53. Корона, 78. Эррера, 86.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
18 сентября. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".
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