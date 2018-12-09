"Шальке" и "Локомотив" рассудит греческая бригада арбитров

УЕФА назначил на матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов бригаду арбитров из Греции.

Главным судьей будет Тасос Сидиропулос. В качестве лайнсменов назначены Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. На лицевых линиях Сидиропулосу будут помогать Анастасиос Папапетру и Иоаннис Пападопулос. Резервным судьей отработает Дамианос Эфтимиадис.

Матч "Шальке" - "Локомотив" состоится во вторник, 11 декабря. Встреча начнется в 20:55 по московскому времени. Российская команда занимает последнее место в группе А с тремя очками в активе. Для того, чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы, ей нужна только победа при условии, что "Галатасарай" потеряет очки в игре с "Порту".

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.