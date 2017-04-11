"Шальке" - "Боруссии": "В такие моменты мы должны держаться вместе"

"Шальке" на своей странице в "Твиттере" выразил поддержку дортмундской "Боруссии" в связи с происшествием перед первой игрой команды в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Монако". Напомним, что возле клубного автобуса дортмундцев прогремел взрыв. Пострадал защитник Марк Бартра, он был направлен в больницу.

– В такие моменты мы должны держаться вместе, – гласит сообщение "Шальке". – Мы желаем скорейшего выздоровления Марку Бартре, а всем болельщикам – безопасного возвращения домой.

Напомним, что "Шальке" и "Боруссия" являются принципиальнейшими соперниками. Рурское дерби является одним из самых популярных противостояний в Европе.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности