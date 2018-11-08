00:24 | Футбол — Лига чемпионов

"Шахтер" жутко опустили". Взгляд из Украины на странный пенальти "Ман Сити"

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Украинский журналист Артем Франков отметил, что арбитры матча "Манчестер Сити" - "Шахтер" засудили донецкий клуб. Такую реакцию у него вызвало решение судьи назначить пенальти в ворота "горняков", который реализовал Габриэл Жезус.

- Это песец... В самом деле, подобной хрени не припоминаю. Это ужас какой-то. Кто-то кровавый точно дотянулся, - написал Франков в своей конференции на Matchday. - А теперь дружно: как же засуживают "Шахтер" в Украине!!! В сравнении с Лигой чемпионов...

И, безусловно, жду грандиозного скандала со стороны руководства донецкого клуба – все поводы для этого есть!!! Так, чтоб Европу как следует тряхнуло! Потом сравним накал страстей.

Если серьезнее: украинскую команду жутко опустили таким судейством. Ждем реакции. Вопрос не в "Шахтере".

Дополнительная информация

http://www.matchday.ua/news/artem-frankov-shahter-zhutko-opustili-takim-sudejstvom-podobnoj-herni-ne-pripominayu-107098/?fbclid=IwAR3x7qn_5VF_EcH9o9yJyAO6C-Y0-SDIJvxtbp4OC94kh0jKwFM69kTlRlI

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