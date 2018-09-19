"Шахтер" ушел от поражения в матче с "Хоффенхаймом"

"Шахтер" и "Хоффенхайм" сыграли вничью в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Гости дважды выходили вперед, но клуб из Донецка спасся от поражения.

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов. Он вывел команду на матч в возрасте 31 года и 58 дней и ровно на 40 дней превзошел достижение Виктора Гончаренко. Нынешний главный тренер ЦСКА дебютировал в Лиге чемпионов с БАТЭ в 2008 году в возрасте 31 года 99 дней.

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа F

"Шахтер" (Украина) - "Хоффенхайм" (Германия) - 2:2 (1:2)

Голы: Гриллич, 6 (0:1). Исмаили, 27 (1:1). Нордтвейт, 38 (1:2). Майкон, 81 (2:2).

"Шахтер": Пятов, Ракицкий, Бутко, Исмаили, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Патрик (Майкон, 76), Марлос, Болбат (Коваленко, 57), Мораес.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Нордтвейт, Кадержабек, Шульц, Пош, Биттенкурт (Демирбай, 64), Гриллич, Крамарич (Нелсон, 85), Солои (Цубер, 75), Жоэлинтон.

Предупреждения: Гриллич, 29. Мораес, 45. Патрик, 52. Ракицкий, 77.

Судья: Кехлет (Дания).

19 сентября. Харьков. Стадион "ОСК Металлист".

Лига чемпионов: положение команд