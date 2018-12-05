"Шахтер" поблагодарил "Динамо" за возможность провести матч с "Лионом" в Киеве

"Шахтер" выразил благодарность киевскому "Динамо". На стадионе НСК "Олимпийский" в Киве пройдет матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион". Игра была перенесена из Харькова из-за военного положения в регионе.

- Дорогие друзья, 12 декабря "Шахтер" проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. В силу известных обстоятельств, игра с "Лионом" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Я хотел бы поблагодарить президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса за проявленное понимание и поддержку в проведении данного матча на арене киевского Клуба, принимая во внимание тот факт, что для "Шахтера" - это игра года, которая требует серьезной поддержки со стороны болельщиков, - написал в своем Фейсбуке спортивный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

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