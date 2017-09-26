Шахин и Ярмоленко - в "старте" "Боруссии" на матч с "Реалом"

Стали известны составы "Боруссии" и "Реала" на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут в составе дортмундцев появятся экс-хавбек "Реала" Нури Шахин и нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Боруссия": Бюрки - Пищек, Папастатопулос, Топрак, Толян - Кастро, Шахин, Гетце - Ярмоленко, Обамеянг, Филипп.

Запасные - Вайденфеллер, Цагаду, Бартра, Дауд, Пулишич, Кагава, Вайгль.

"Реал": Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Начо - Кроос, Каземиру, Модрич - Бэйл, Криштиану Роналду, Иско.

Запасные - Касилья, Васкес, Льоренте, Хакими, Асенсио, Майораль, Себальос.

Матч "Боруссия" - "Реал" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.