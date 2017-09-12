Сейду Думбья забил первый гол группового турнира Лиги чемпионов

Нападающий "Спортинга" Сейду Думбья отметился голом уже на второй минуте матча группового турнира Лиги чемпионов с "Олимпиакосом". Португальцы получили право на стандарт на правом фланге, и после оригинального розыгрыша Маркос Акунья навесил в штрафную. А экс-форвард ЦСКА переправил головой мяч в сетку.

Для Думбья этот гол стал вторым в составе "Спортинга". Причем впервые за "львов" он отличился также в Лиге чемпионов – в отборе против "Стяуа". Напомним, что правами на ивуарийца до сих пор владеет "Рома", "Спортинг" арендовал его на один сезон.