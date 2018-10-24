"Сейчас ЦСКА получает громадный опыт". Гончаренко – о поражении от "Ромы"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Ромы" (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов, объяснил, что его расстроило в действиях армейцев. Также специалист отметил, что его футболисты еще получают необходимый опыт для выступления на таком уровне.

– Оборона идет от нападающих, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Матч. Премьер". – К сожалению, прошла комбинация, сказалось то взаимодействие "Ромы", о котором мы говорили. Легко пропустили второй гол, что меня расстроило. Эта команда сейчас получает громадный опыт, с таким соперником, на таком стадионе. Мы делаем шаги вперед, хотя, конечно, можно критиковать игроков. Но они быстро учатся, мы сможем приноровиться к таким скоростям.

Мы физически и тактически учимся. "Рома" выходила с нашего прессинга – это тоже не очень понравилось. С командой легче будет общаться после такого матча, чтобы исправить ошибки.

Наша задача сейчас – восстановить игроков, травмированных футболистов. У нас впереди матчи чемпионата. Потом уже будем думать о тактике на следующую игру Лиги чемпионов.

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