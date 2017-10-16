19:25 | Футбол — Лига чемпионов

"Севилья" утеплилась на тренировке перед игрой со "Спартаком"

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"Севилья" провела предматчевую тренировку на стадионе "Открытие-Арена" за день до игры 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком". В занятии приняли участие все футболисты, которые прибыли в Москву. Отметим, что игроки вышли на поле в термобелье, перчатках, многие – в шапках. Московская погода (плюс 7) для команды из Андалусии – почти морозы. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

матч "Спартак" – "Севилья" пройдет во вторник, 17 октября, начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Кот Василий

я сначала прочитал севилья утопилась)

19:41