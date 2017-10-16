"Севилья" утеплилась на тренировке перед игрой со "Спартаком"

"Севилья" провела предматчевую тренировку на стадионе "Открытие-Арена" за день до игры 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком". В занятии приняли участие все футболисты, которые прибыли в Москву. Отметим, что игроки вышли на поле в термобелье, перчатках, многие – в шапках. Московская погода (плюс 7) для команды из Андалусии – почти морозы. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

матч "Спартак" – "Севилья" пройдет во вторник, 17 октября, начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.