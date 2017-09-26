"Севилья" разгромила "Марибор"

В матче группового турнира Лиги Европы "Севилья" на своем поле обыграла "Марибор" – 2:1. Хет-трик оформил Виссам Бен Йеддер. Напомним, что обе команды являются соперниками "Спартака" по группе Е, которую теперь возглавляют испанцы. Красно-белые в первом туре сыграли с "Марибором" вничью.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа Е

2-й тур

"Севилья" (Испания) – "Марибор" (Словения) – 3:0 (2:0)

Голы: Бен Йеддер, 27 (1:0). Бен Йеддер, 38 (2:0). Бен Йеддер, 83 - с пенальти (3:0).

"Севилья": Рико, Коршья, Лангле, Пареха, Эскудеро, Н`Зонзи, Банега (Писарро, 86), Васкес (Сарабия, 79), Корреа, Бен Йеддер, Нолито (Хесус Навас, 67).

"Марибор": Ханданович, Милец, Биллонг, Райчевич, Вилер, Пихлер, Каба (Хотич, 74), Врховец, Ахмеди, Бохар (Крамарич, 71), Таварес (Мешанович, 88).

Предупреждение: Эскудеро, 56.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

26 сентября. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

Трансляция матча "Севилья" - "Марибор"