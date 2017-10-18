"Севилья" пропустила 5 голов в еврокубках впервые с 1958 года

"Севилья", проигравшая в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартаку" (1:5), пропустила больше четырех мячей в еврокубковых турнирах впервые с 1958 года. Тогда испанский клуб был разгромлен "Реалом" со счетом 0:8.

После трех туров "Ливерпуль" и "Спартак" имеют в своем активе по 5 очков, "Севилья" набрала 4 очка. Замыкает таблицу "Марибор", у которого 1 очко.

SPM 5-1 SEV (FT) - Al Sevilla no le hacían 5+ goles en competición europea desde 1958 cuando perdió 8-0 contra el Real Madrid.

Это история, "Спартак"!