"Севилья" прогулялась по центру Москвы

Футболисты и тренерский штаб "Севильи" осмотрели московские достопримечательности. Команда Эдуардо Бериссо успела прогуляться по Красной площади, сообщает пресс-служба клуба.

" Знакомство с Россией. Здесь на несколько градусов холоднее, чем в Севилье!", - написали на официальной странице в Твиттере.

Напомним, завтра, 16 октября, состоится матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей". Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.