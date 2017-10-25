"Севилья" продает билеты на трибуну "Спартака" со скидкой в 50 процентов

"Севилья" продаст билеты на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака", которые ранее были предназначены для фанатов красно-белых. Гостевой сектор был закрыт УЕФА из-за того, что болельщики столичной команды использовали пиротехнику на матче 1-го тура с "Марибором" (1:1).

Билеты будут распространяться до пятницы, 27 октября, среди членов клуба со скидкой в 50 процентов. Соимость одного составит 25 евро. Если будут проданы не все пропуска, то в субботу они поступят в свободную продажу. Матч состоится 1 ноября.