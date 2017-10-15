"Севилья" прилетела в Москву на матч против "Спартака"

"Севилья" в Твиттере сообщила о прилете команды в Москву на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". Тренерский штаб андалусийцев во главе с Эдуардо Бериссо взял на игру против российской команды 22 футболистов.

Отметим, что вместе с командой на матч прилетели около 100 болельщиков. Прилет еще 50 поклонников "Севильи" запланирован на день игры.

Напомним, матч "Спартак" – "Севилья" состоится во вторник, 17 октября. Начало встречи – 21.45 по московскому времни. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.