"Севилья" - первый соперник "Спартака" в Лиге чемпионов

В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов в Монако "Севилья" попала в группу Е, которую ранее возглавил московский "Спартак".

Другие потенциальные соперники красно-белых и расклад жеребьевки - здесь. Онлайн церемонии - здесь.

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