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19:31 | Футбол — Лига чемпионов

"Севилья" - первый соперник "Спартака" в Лиге чемпионов

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В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов в Монако "Севилья" попала в группу Е, которую ранее возглавил московский "Спартак".

Другие потенциальные соперники красно-белых и расклад жеребьевки - здесь. Онлайн церемонии - здесь.

Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE!

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Фрэнки четыре пальца

Millwall82 Иди к Утрехту готовься немытый!

19:40

alexansf

ну кто там из грандов ещё в Е карабах наверно )))

19:35

Millwall82

Свиньи шары нагрели(с)

19:34

Mad Butcher

Идеально

19:33