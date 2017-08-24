"Севилья" - первый соперник "Спартака" в Лиге чемпионов

В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов в Монако "Севилья" попала в группу Е, которую ранее возглавил московский "Спартак".
Другие потенциальные соперники красно-белых и расклад жеребьевки - здесь. Онлайн церемонии - здесь.
В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов в Монако "Севилья" попала в группу Е, которую ранее возглавил московский "Спартак".
Другие потенциальные соперники красно-белых и расклад жеребьевки - здесь. Онлайн церемонии - здесь.
Фрэнки четыре пальца
Millwall82 Иди к Утрехту готовься немытый!
19:40
alexansf
ну кто там из грандов ещё в Е карабах наверно )))
19:35
Millwall82
Свиньи шары нагрели(с)
19:34
Mad Butcher
Идеально
19:33