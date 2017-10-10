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13:51 | Футбол — Лига чемпионов

"Севилья" ответила болельщику "Спартака": "Россияне не могут покупать билеты и не будут допущены на стадион"

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Болельщик "Спартака" Сергей Тимохин, проживающий в Испании, на своей странице в Твиттере опубликовал ответ "Севильи" на запрос о возможности посещения гражданином России матча между командами в 4-м туре Лиги чемпионов.

"Люди российской национальности не могут покупать билеты и не будут допущены на стадион", – говорится в ответе испанского клуба.

Ранее в пресс-службе УЕФА подчеркнули, что цель решения дисциплинарного органа союза заключается в том, чтобы не допустить присутствия болельщиков "Спартака" на матче – для этого будут приняты все необходимые меры.

Напомним, что УЕФА наказал "Спартака" по итогам матча 1-го тура Лиги чемпионов с "Марибором". В Словении фанаты красно-белых сжигали и бросали пиротехнику на поле (пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина). Российский клуб был оштрафован на 60 тысяч евро и получил запрет на продажу билетов на следующую выездную встречу еврокубках – в 4-м туре с "Севильей" 1 ноября.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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prosvet81

боже спартак храни. не помогло))))))))))))))))))))))

14:36

gritz

GoaLapagos КАК ОНИ ОПРЕДЕЛЯТ ЛЮДЕЙ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ? Т ВООБЩЕ ЧТО ЭТОТ ЗА СЛОВОСОЧЕТАНИЕ ТАКОЕ? ))))))) ... Это плохой перевод. Грамотно будет "российского гражданства" или "граждане России"

14:29

Дядька

Я думаю чтобы поболеть за севильцев наверняка можно приобрести билет через фан-клуб. А это небось отписка какой-нибудь полуграмотной секретарши.

14:17

Luch-Energy

Валеру тоже не пустят?)))

14:13

КирпичИнвест

Неужели Фратрия не может приструнить этих красно-белых ушлёпков?

14:10

GoaLapagos

КАК ОНИ ОПРЕДЕЛЯТ ЛЮДЕЙ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ? Т ВООБЩЕ ЧТО ЭТОТ ЗА СЛОВОСОЧЕТАНИЕ ТАКОЕ? )))))))

14:07

shpasic

в ответе речь не о болельщиках Спартака, а о людях "русской национальности". попахивает расизмом.

14:00