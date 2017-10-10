"Севилья" ответила болельщику "Спартака": "Россияне не могут покупать билеты и не будут допущены на стадион"

Болельщик "Спартака" Сергей Тимохин, проживающий в Испании, на своей странице в Твиттере опубликовал ответ "Севильи" на запрос о возможности посещения гражданином России матча между командами в 4-м туре Лиги чемпионов.
"Люди российской национальности не могут покупать билеты и не будут допущены на стадион", – говорится в ответе испанского клуба.
О, Севилья ответила мне. Нельзя ни купить билет, ни пойти на матч pic.twitter.com/M13toYW1DV– Sergey Timokhin (@SergueiTim) 10 октября 2017 г.
Ранее в пресс-службе УЕФА подчеркнули, что цель решения дисциплинарного органа союза заключается в том, чтобы не допустить присутствия болельщиков "Спартака" на матче – для этого будут приняты все необходимые меры.
Напомним, что УЕФА наказал "Спартака" по итогам матча 1-го тура Лиги чемпионов с "Марибором". В Словении фанаты красно-белых сжигали и бросали пиротехнику на поле (пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина). Российский клуб был оштрафован на 60 тысяч евро и получил запрет на продажу билетов на следующую выездную встречу еврокубках – в 4-м туре с "Севильей" 1 ноября.
prosvet81
боже спартак храни. не помогло))))))))))))))))))))))
14:36
gritz
GoaLapagos КАК ОНИ ОПРЕДЕЛЯТ ЛЮДЕЙ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ? Т ВООБЩЕ ЧТО ЭТОТ ЗА СЛОВОСОЧЕТАНИЕ ТАКОЕ? ))))))) ... Это плохой перевод. Грамотно будет "российского гражданства" или "граждане России"
14:29
Дядька
Я думаю чтобы поболеть за севильцев наверняка можно приобрести билет через фан-клуб. А это небось отписка какой-нибудь полуграмотной секретарши.
14:17
Luch-Energy
Валеру тоже не пустят?)))
14:13
КирпичИнвест
Неужели Фратрия не может приструнить этих красно-белых ушлёпков?
14:10
GoaLapagos
КАК ОНИ ОПРЕДЕЛЯТ ЛЮДЕЙ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ? Т ВООБЩЕ ЧТО ЭТОТ ЗА СЛОВОСОЧЕТАНИЕ ТАКОЕ? )))))))
14:07
shpasic
в ответе речь не о болельщиках Спартака, а о людях "русской национальности". попахивает расизмом.
14:00