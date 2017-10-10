"Севилья" ответила болельщику "Спартака": "Россияне не могут покупать билеты и не будут допущены на стадион"

Болельщик "Спартака" Сергей Тимохин, проживающий в Испании, на своей странице в Твиттере опубликовал ответ "Севильи" на запрос о возможности посещения гражданином России матча между командами в 4-м туре Лиги чемпионов.

"Люди российской национальности не могут покупать билеты и не будут допущены на стадион", – говорится в ответе испанского клуба.

О, Севилья ответила мне. Нельзя ни купить билет, ни пойти на матч pic.twitter.com/M13toYW1DV – Sergey Timokhin (@SergueiTim) 10 октября 2017 г.

Ранее в пресс-службе УЕФА подчеркнули, что цель решения дисциплинарного органа союза заключается в том, чтобы не допустить присутствия болельщиков "Спартака" на матче – для этого будут приняты все необходимые меры.

Напомним, что УЕФА наказал "Спартака" по итогам матча 1-го тура Лиги чемпионов с "Марибором". В Словении фанаты красно-белых сжигали и бросали пиротехнику на поле (пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина). Российский клуб был оштрафован на 60 тысяч евро и получил запрет на продажу билетов на следующую выездную встречу еврокубках – в 4-м туре с "Севильей" 1 ноября.​