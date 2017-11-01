"Севилья" открыла счет в матче со "Спартаком". И вот как

Защитник "Севильи" Клеман Лангле открыл счет на 30-й минуте домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". Игрок обороны испанской команды остался без опеки на дальней штанге и замкнул подачу от углового флажка в исполнении Эвера Банеги.
РАЗБОР ГОЛА ОТ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ "СЭ" Евгения ЗЫРЯНКИНА
При подаче углового Нзонзи вторгся на линию вратарской и оттянул на себя внимание двух защитников "Спартака", не дав им к тому же вступить в борьбу за мяч. Лангле, оставшись без опеки Комбарова, пробил головой в ближний угол, Селихов дотянуться не смог.
К этому шло. pic.twitter.com/fwQASdnsDy– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 1 ноября 2017 г.
ПИПКИНПАПА
Да уж! Это даже хуже чем ЦСКА-Базель:-((
23:20