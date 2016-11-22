17:49 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Севилья" осудила действия фанатов, устроивших драку с болельщиками "Ювентуса"

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"Севилья" на своем официальном сайте выступила с заявлением, в котором осудила действия фанатов, устроивших ночью драку с болельщиками "Ювентуса". По предварительным данным, болельщики испанской команды напали на туринцев в одном из кафе. Несколько поклонников "Ювентуса" получили ножевые ранения. Одному из них потребовалась операция.

"Клуб запросил у полиции информацию о всех болельщиках, принявших участи в драке. Нужно узнать, являются ли они владельцами абонементов. Мы осуждаем всех, кто был причастен к этой потасовке. Нападавшие не отвечают ценностям "Севильи", которая поддерживает уважение к болельщикам всех остальных команд", - говорится в заявлении клуба.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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