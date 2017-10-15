"Севилья" огласила заявку на матч со "Спартаком"

"Севилья" объявила заявку на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком". В список попал защитник Симон Кьер, участие которого во встрече было под вопросом из-за ушиба голени.

В заявку из 22 человек из-за травм не попали полузащитник Стивен Н'Зонзи и защитники Николас Пареха и Даниэл Каррису.

Заявка "Севильи":

вратари - Серхио Рико, Давид Сория, Хуан Сориано;

защитники - Симон Кьер, Себастьен Коршья, Клеман Лангле, Габриэль Меркадо, Серхио Эскудеро;

полузащитники - Борха Лассо, Йоханнес Гайс, Хесус Навас, Микаэль Крон-Дели, Вальтер Монтойя, Эвер Банега, Гидо Писарро, Хоакин Корреа, Франко Васкес, Пауло Энрике Гансо.

нападающие - Пабло Сарабия, Виссам Бен Йеддер, Нолито, Луис Мурьель.

Матч "Спартак" – "Севилья" пройдет 17 октября в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.