"Севилья" обыграла "Истанбул ББ" в отборе Лиги чемпионов

"Севилья" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов обыграла "Истанбул ББ" со счетом 2:1. Победный гол забил Виссам Бен Йеддер на 84-й минуте. Ответная игра пройдет 22 августа в Испании.
Лига Чемпионов
4-й отборочный раунд
Первый матч
"Истанбул ББ" (Турция) - "Севилья" (Испания) - 1:2 (0:1)
Голы: Эскудеро, 16 (0:1). Элиа, 64 (1:1). Бен Йеддер 84 (1:2).
"Истанбул ББ" (Турция): Волкан Бабаджан, Клиши, Епуряну, Жуниор Кайсара, Эмре Белезоглу (Инлер, 83), Моссору (Наполеони, 82), Вишча (Керим Фрай, 63), Аттама, Махмут Текдемир, Адебайор, Элиа.
"Севилья" (Испания): Рико, Пареха, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Банега, Н`Зонзи, Писарро, Корреа (Хесус Навас, 83), Бен Йеддер (Крун-Дели, 86), Монтойя (Нолито, 63).
Предупреждения: Меркадо, 29. Писарро, 55. Эмре Белезоглу, 67.
Судья: ТЮРПЕН (Франция).
16 августа. Стамбул. Стадион "Fatih Terim Stadyumu".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/qualify/-4/