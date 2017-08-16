"Севилья" обыграла "Истанбул ББ" в отборе Лиги чемпионов

"Севилья" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов обыграла "Истанбул ББ" со счетом 2:1. Победный гол забил Виссам Бен Йеддер на 84-й минуте. Ответная игра пройдет 22 августа в Испании.

Лига Чемпионов

4-й отборочный раунд

Первый матч

"Истанбул ББ" (Турция) - "Севилья" (Испания) - 1:2 (0:1)

Голы: Эскудеро, 16 (0:1). Элиа, 64 (1:1). Бен Йеддер 84 (1:2).

"Истанбул ББ" (Турция): Волкан Бабаджан, Клиши, Епуряну, Жуниор Кайсара, Эмре Белезоглу (Инлер, 83), Моссору (Наполеони, 82), Вишча (Керим Фрай, 63), Аттама, Махмут Текдемир, Адебайор, Элиа.

"Севилья" (Испания): Рико, Пареха, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Банега, Н`Зонзи, Писарро, Корреа (Хесус Навас, 83), Бен Йеддер (Крун-Дели, 86), Монтойя (Нолито, 63).

Предупреждения: Меркадо, 29. Писарро, 55. Эмре Белезоглу, 67.

Судья: ТЮРПЕН (Франция).

16 августа. Стамбул. Стадион "Fatih Terim Stadyumu".