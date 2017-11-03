"Севилья" намерена подать жалобу на поведение игроков молодежки "Спартака"

Руководство "Севильи" осталось недовольным поведением игроков молодежной команды "Спартака" в матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА (3:3), сообщает El Periodico. По этому случаю андалусийцы намерены подать жалобу в контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА.

В "Севилье" недовольны тем, что во втором тайме несколько футболистов "Спартака" в шутку симулировали травмы. Кроме того испанский клуб может подать жалобу на поведение болельщиков красно-белых.

Массовая потасовка в матче молодежек "Севильи" и "Спартака". Видео