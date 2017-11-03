"Севилья" намерена подать жалобу на поведение игроков молодежки "Спартака"

Руководство "Севильи" осталось недовольным поведением игроков молодежной команды "Спартака" в матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА (3:3), сообщает El Periodico. По этому случаю андалусийцы намерены подать жалобу в контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА.
В "Севилье" недовольны тем, что во втором тайме несколько футболистов "Спартака" в шутку симулировали травмы. Кроме того испанский клуб может подать жалобу на поведение болельщиков красно-белых.
Массовая потасовка в матче молодежек "Севильи" и "Спартака". Видео
donjenaro
По поводу дешёвых баб - я бы их (баб) так не опускал, сколько я не смотрел женский футбол, симуляция там отсутствует в принципе !!!
15:35
баламошка
Chibisov Хоть я и не люблю спам,//////////////////Всё ты врёшь, Бакланов, где-то в глубине души, очень глубоко-глубоко, ты обожаешь Спартак)
15:26
Chibisov
Хоть я и не люблю спам,но севильские малолетки сами валялись по газону в концовке,а как получили третий мяч то сразу ноги перестало сводить,вывод один они СИМУЛЯНТЫ и не МУЖИКИ,а бабы дешёвые!!!
15:14
баламошка
Севильянским симулянтишкам не понравилось, что над ними подкололись из-за их постоянных симуляций?! Совсем одурели, видимо там это нормально.
14:59
donjenaro
Что интересно, у Севильи после того, как счёт стал 3:3, резко улучшилось самочувствие и перестало сводить мышцы
14:58
Grigorian
АХАХАХАХ девицы
14:57