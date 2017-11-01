"Севилья" на матч со "Спартаком" выпустит тех же защитников, что и в первой игре

Стал известен состав "Севильи" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". В обороне выйдут те же футболисты, что и в игре третьего тура - Габриэль Меркадо, Симон Кьер, Клеман Лангле, Серхио Эскудеро. Напомним, что тот матч "Спартак" выиграл 5:1.

Полностью заявка "Севильи" выглядит следующим образом: Рико - Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро - Сарабья, Нзонзи, Писарро, Банега, Нолито - Бен Йеддер; запасные - Сория, Коршья, Крун-Дели, Навас, Гансо, Муриэль, Васкес.