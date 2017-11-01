21:49 | Футбол — Лига чемпионов

"Севилья" на матч со "Спартаком" выпустит тех же защитников, что и в первой игре


Стал известен состав "Севильи" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". В обороне выйдут те же футболисты, что и в игре третьего тура - Габриэль Меркадо, Симон Кьер, Клеман Лангле, Серхио Эскудеро. Напомним, что тот матч "Спартак" выиграл 5:1.

Полностью заявка "Севильи" выглядит следующим образом: Рико - Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро - Сарабья, Нзонзи, Писарро, Банега, Нолито - Бен Йеддер; запасные - Сория, Коршья, Крун-Дели, Навас, Гансо, Муриэль, Васкес.

Матч "Севилья" - "Спартак" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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