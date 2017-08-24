"Севилья", "Ливерпуль" и "Марибор" - соперники "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов

В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов в Монако определились все соперники московского "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов. Красно-белые в квартете E встретятся с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".
Матчи состоятся: 1-й тур – 12 и 13 сентября. 2-й тур – 26 и 27 сентября. 3-й тур – 17 и 18 октября. 4-й тур – 31 октября и 1 ноября. 5-й тур – 21 и 22 ноября. 6-й тур – 5 и 6 декабря.
zoostation
В этой группе всё ясно: Ливер и Севилья идут дальше.
20:04
Сутра Бодуныч
Ни себе,ни людям)))попортите нервы им,Спартак))
20:03
Maestro2
не в обиду Спартаку,но тут только лига Европы.
20:02
spetrov
...Ливер играть дает.
20:00
Mad Butcher
radej петушара забейся в угол
20:00
Спартач и че?
Жаль что не в группу к ювентусу и барсе. А так бы хорошие клубу приехали в гости играть.
20:00
Алексей Д.
zoolord----Не позорнее Аустрии или Плзеня...
20:00
spetrov
Ливер не обыграть. --- Как покатит. Можно попробовать зацепиться.
19:59
splash174
С Ливером будет сложней всего, а так вполне проходимо, даже в плей-офф, удачи красно-белым!
19:59
баламошка
Ливер откалбасим, Севилью отцирюлим, Марибор отсловеним.
19:59
Slim Taller
Не сказал-бы,что Спартаку повезло.Севилья и Ливерпуль явно сильнее.А вот Марибор как подарок.Но,учитывая то.что Спартак плохо играет на два фронта.нужно постараться ещё,что-бы попасть в Лигу Европы.
19:59
Jean4
Рабочие группы достались нашим клубам, за 3 место в гр. можно спокойно бороться. Промес похоже отправится в Ливерпуль раньше чем все предполагали.
19:59
Фрэнки четыре пальца
Вонючие голубо-белое порево начинается,идите туда
19:59
zoolord
Согласен из 2 корзины все проскочили, севилья может даже лучший вариант чем Порту. Ливер не обыграть. Ну а если 6 очков у Марибора не возьмут, то это позор будет.
19:58
budulay1974
Ну что со жребием почти повезло и тем и другим. Оба клуба по идее должны минимум 3 место занимать в своих подгруппах. Все могло быть на много хуже.
19:57
zoostation
3 место реально
19:57
kb minsk
Группа хорошая. Удачи Спартаку и коням.
19:56
Писака
порадовало)
19:56
spetrov
Mad Butcher мечтатель.
19:55
Radej
Mad Butcher______Грязное ты животное...
19:55
А-спид
Спартаку дико повезло, легчайшая группа из в принципе возможных. Если они даже из такой группы не выйдут в Лигу Европы - это позорище на десятилетия.
19:54
sanili
обоим повезло и мясу и коням
19:53
NapoliFC
Повезло и тем и другим. А что будет на самом деле посмотрим.
19:53
Mad Butcher
Великолепно Минимум ЛЕ гарантировано И все шансы на выход из группы Ну а коней опустят по полной
19:53