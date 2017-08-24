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19:52 | Футбол — Лига чемпионов

"Севилья", "Ливерпуль" и "Марибор" - соперники "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов

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В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов в Монако определились все соперники московского "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов. Красно-белые в квартете E встретятся с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".

Матчи состоятся: 1-й тур – 12 и 13 сентября. 2-й тур – 26 и 27 сентября. 3-й тур – 17 и 18 октября. 4-й тур – 31 октября и 1 ноября. 5-й тур – 21 и 22 ноября. 6-й тур – 5 и 6 декабря.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
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КОММЕНТАРИИ (24)
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zoostation

В этой группе всё ясно: Ливер и Севилья идут дальше.

20:04

Сутра Бодуныч

Ни себе,ни людям)))попортите нервы им,Спартак))

20:03

Maestro2

не в обиду Спартаку,но тут только лига Европы.

20:02

spetrov

...Ливер играть дает.

20:00

Mad Butcher

radej петушара забейся в угол

20:00

Спартач и че?

Жаль что не в группу к ювентусу и барсе. А так бы хорошие клубу приехали в гости играть.

20:00

Алексей Д.

zoolord----Не позорнее Аустрии или Плзеня...

20:00

spetrov

Ливер не обыграть. --- Как покатит. Можно попробовать зацепиться.

19:59

splash174

С Ливером будет сложней всего, а так вполне проходимо, даже в плей-офф, удачи красно-белым!

19:59

баламошка

Ливер откалбасим, Севилью отцирюлим, Марибор отсловеним.

19:59

Slim Taller

Не сказал-бы,что Спартаку повезло.Севилья и Ливерпуль явно сильнее.А вот Марибор как подарок.Но,учитывая то.что Спартак плохо играет на два фронта.нужно постараться ещё,что-бы попасть в Лигу Европы.

19:59

Jean4

Рабочие группы достались нашим клубам, за 3 место в гр. можно спокойно бороться. Промес похоже отправится в Ливерпуль раньше чем все предполагали.

19:59

Фрэнки четыре пальца

Вонючие голубо-белое порево начинается,идите туда

19:59

zoolord

Согласен из 2 корзины все проскочили, севилья может даже лучший вариант чем Порту. Ливер не обыграть. Ну а если 6 очков у Марибора не возьмут, то это позор будет.

19:58

budulay1974

Ну что со жребием почти повезло и тем и другим. Оба клуба по идее должны минимум 3 место занимать в своих подгруппах. Все могло быть на много хуже.

19:57

zoostation

3 место реально

19:57

kb minsk

Группа хорошая. Удачи Спартаку и коням.

19:56

Писака

порадовало)

19:56

spetrov

Mad Butcher мечтатель.

19:55

Radej

Mad Butcher______Грязное ты животное...

19:55

А-спид

Спартаку дико повезло, легчайшая группа из в принципе возможных. Если они даже из такой группы не выйдут в Лигу Европы - это позорище на десятилетия.

19:54

sanili

обоим повезло и мясу и коням

19:53

NapoliFC

Повезло и тем и другим. А что будет на самом деле посмотрим.

19:53

Mad Butcher

Великолепно Минимум ЛЕ гарантировано И все шансы на выход из группы Ну а коней опустят по полной

19:53