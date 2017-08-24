"Севилья", "Ливерпуль" и "Марибор" - соперники "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов

В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов в Монако определились все соперники московского "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов. Красно-белые в квартете E встретятся с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".

Матчи состоятся: 1-й тур – 12 и 13 сентября. 2-й тур – 26 и 27 сентября. 3-й тур – 17 и 18 октября. 4-й тур – 31 октября и 1 ноября. 5-й тур – 21 и 22 ноября. 6-й тур – 5 и 6 декабря.

Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE!