"Севилья" и "МЮ" счет не открыли

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Севилья" сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" – 0:0. Ответная встреча пройдет 13 марта. Хозяева нанесли 25 ударов, среди них 8 в створ, у "Манчестера" - 6 ударов всего и 1 в створ.

Лига чемпионов

1/8 финала

"Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:0

"Севилья": Рико, Хесус Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Н`Зонзи, Банега (Писарро, 89), Васкес, Корреа, Муриэль (Рамирес, 85).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Янг, Эррера (Погба, 17), Мактоминэй, Матич, Мата (Марсьяль, 80), Санчес (Рэшфорд, 75), Лукаку.

Предупреждения: Н`Зонзи, 21. Санчес, 41.

Судья: Тюрпен (Франция).

21 февраля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Пискуан".

Сумасшедшие сэйвы Де Хеа в концовке первого тайма матча с "Севильей". Видео