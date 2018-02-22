"Севилья" и "МЮ" счет не открыли

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Севилья" сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" – 0:0. Ответная встреча пройдет 13 марта. Хозяева нанесли 25 ударов, среди них 8 в створ, у "Манчестера" - 6 ударов всего и 1 в створ.
Лига чемпионов
1/8 финала
"Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:0
"Севилья": Рико, Хесус Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Н`Зонзи, Банега (Писарро, 89), Васкес, Корреа, Муриэль (Рамирес, 85).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Янг, Эррера (Погба, 17), Мактоминэй, Матич, Мата (Марсьяль, 80), Санчес (Рэшфорд, 75), Лукаку.
Предупреждения: Н`Зонзи, 21. Санчес, 41.
Судья: Тюрпен (Франция).
21 февраля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Пискуан".
Сумасшедшие сэйвы Де Хеа в концовке первого тайма матча с "Севильей". Видео
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/calendar/tours/