"Севилья" аннулировала абонементы 17 перекупщикам перед матчем со "Спартаком"

Руководство "Севильи" приняло решение заблокировать абонементы и аннулировать билеты 17 перекупщикам, которые пытались реализовать билеты на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". Ранее сообщалось, что испанский клуб открыл дела в отношении 5 болельщиков, которые пытались сбыть билеты на игру, которая состоится в Севилье 1 ноября.

Напомним, ранее УЕФА наказал российский клуб по итогам встречи с "Марибором"(1:1). В Словении фанаты красно-белых сжигали и бросали пиротехнику на поле (пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина). Российский клуб был оштрафован на 60 тысяч евро и получил запрет на продажу билетов на следующую выездную встречу в еврокубках.

- Мы предупреждали наших болельщиков, что будут серьезные меры безопасности, цитирует ТАСС сообщение службы безопасности "Севильи". - На данный момент мы выявили 17 перекупщиков, которые пытались перепродать билеты, оформленные на свои клубные карты и абонементы. Все билеты, которые им удалось продать, будут аннулированы.

При выявлении последующих нарушений билетной политики и выявлению перекупщиков билеты также будут аннулированы. Перед матчем мы оставляем за собой право проверять наличие клубной карты у каждого зрителя.

После трех туров "Спартак" занимает второе место в группе Е с 5 очками, уступая по дополнительным показателям "Ливерпулю" и опережая "Севилью" (4 очка) и "Марибор" (1).

Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.