Севильская полиция отобрала аккредитацию у спецкора "СЭ"

Специальный корреспондент "СЭ" Дмитрий Зеленов лишился аккредитации на матч "Севилья" – "Спартак" во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Наш сотрудник снимал попытку прорыва российских фанатов на трибуны. В этот момент к нему подошел офицер полиции, сорвал аккредитацию и вместе с двумя сотрудниками службы безопасности вытолкал со стадиона.

Напомним, что УЕФА закрыл гостевую трибун из-за того, что спартаковцы устроили беспорядки на трибунах во время поединка 1-го тура с "Марибором" в Словении. На игре молодежных составов команд в Юношеской лиге УЕФА сегодня присутствовали около тысячи фанатов красно-белых, которые остались после этого в городе. И, несмотря на все меры безопасности, некоторым из них все же удалось попасть на стадион.

Трансляция матча "Севилья" – "Спартак" //

"Севилья" - "Спартак". Что происходит перед матчем. LIVE!