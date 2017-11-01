Севильская полиция отобрала аккредитацию у спецкора "СЭ"

Специальный корреспондент "СЭ" Дмитрий Зеленов лишился аккредитации на матч "Севилья" – "Спартак" во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Наш сотрудник снимал попытку прорыва российских фанатов на трибуны. В этот момент к нему подошел офицер полиции, сорвал аккредитацию и вместе с двумя сотрудниками службы безопасности вытолкал со стадиона.
Напомним, что УЕФА закрыл гостевую трибун из-за того, что спартаковцы устроили беспорядки на трибунах во время поединка 1-го тура с "Марибором" в Словении. На игре молодежных составов команд в Юношеской лиге УЕФА сегодня присутствовали около тысячи фанатов красно-белых, которые остались после этого в городе. И, несмотря на все меры безопасности, некоторым из них все же удалось попасть на стадион.
Трансляция матча "Севилья" – "Спартак" //
"Севилья" - "Спартак". Что происходит перед матчем. LIVE!
Попытка прорыва 1 pic.twitter.com/lsnULkSnCL– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 1 ноября 2017 г.
Пух
Это просто беспредел какой-то, что они себе позволяют.
23:25