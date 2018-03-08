"Север Лондона - красный". Щенсны подколол "Тоттенхэм"

Запасной вратарь "Ювентуса" Войчех Щенсны в своем Инстаграме опубликовал фотографию из раздевалки команды после победы над "Тоттенхэмом" (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Благодаря этому результату туринцы вышли в 1/4 финала турнира.

"Великая победа и празднование против одной из лучших команд северного Лондона", - подписал Щенсны фотографию, сопроводив ее хэштегом #СеверЛондонаКрасный.

Напомним, до перехода в "Ювентус" Щенсны с 2009 по 2017 играл за "Арсенал" - принципиального соперника "Тоттенхэма".