Сеск Фабрегас: "Иньеста может играть до конца 30-х годов"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" отметил прекрасную форму плеймейкера каталонцев Андреса Иньесты. По мнению Фабрегаса, 33-летний Иньеста может провести на высшем уровне два десятка лет.

– Иньеста по-прежнему хорош и не важно, сколько ему лет, – цитирует Sports Mole Фабрегаса. – У него есть талант и класс, который позволит ему играть до конца 30-х годов. Конечно, физическая форма очень важна в современном футболе, но его интеллект может все компенсировать.

Я никогда не считал Иньесту идолом, только товарищем по команде. Но я им восхищался. Когда я был юным, моими кумирами были Пеп Гвардьола и Луиш Фигу​. То поколение "Барселоны" было фантастическим.

Матч "Челси" – "Барселона" состоится 20 февраля.