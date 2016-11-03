Сесар Навас: "Ростов" - маленькая команда, у которой все еще впереди"

Защитник "Ростова" Сесар Навас, рассуждая о минувшем матче группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" (1:2), отметил разницу в классе команд, информируют "Известия". Испанец подчеркнул, что ростовчанам удался первый тайм.

– Как "Ростову" удалось так быстро отыграться после пропущенного мяча?

– В первом тайме мы вообще сыграли хорошо. И у нас было достаточно возможностей, чтобы забить. Что же касается столь скорого ответного гола, то мы провели хорошую контратаку и смогли великолепно реализовать свой момент. Сердару Азмуну удалось забить потрясающий гол.

– "Ростов" пропустил два очень похожих мяча. Почему оба раза не удалось удержать Антуана Гризманна?

– В обоих случаях мы чувствовали, что Гризманн находится в положении "вне игры". Но в последний момент наши игроки касались мяча, и он улетал в сторону вратарской. Что в итоге и привело к тому, что арбитр не фиксировал офсайд и оба гола были засчитаны.

– В чем главная причина того, что "Ростову" не удалось удержать ничейный результат?

– Эта игра сложилась для нас очень тяжело. "Атлетико" – большой клуб, и в прошлом сезоне они были в шаге от того, чтобы стать победителями Лиги чемпионов. А "Ростов" – маленькая команда, у которой все еще впереди. Мы изо всех сил старались удержать ничейный результат, но, к сожалению, не получилось...

– Как вы считаете, "Ростов" в чем-то прибавил по сравнению с домашней игрой с "Атлетико"?

– Нам удался отличный первый тайм. Мы старались как можно больше времени владеть мячом. Во второй половине игры "Атлетико" практически не давал нам контролировать мяч из-за активного прессинга. Но я думаю, что прогресс нашей команды очевиден.

– Клубы, которые возглавлял Курбан Бердыев, часто играли с испанскими грандами, и при этом им удавалось побеждать. Почему с "Атлетико" возникло столько проблем? Их стиль игры не похож на футбол других испанских команд?

– Я думаю, это связано с разницей в классе между нашими командами. У "Атлетико" великолепный состав, и они находятся совершенно на другом уровне.