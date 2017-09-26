Сержиу Консейсау: "Верю, что мы сможем показать свою лучшую сторону в игре с "Монако", а не то, что было с "Бешикташем"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" подчеркнул, что его футболисты должны будут сфокусироваться на своей игре. Он также выразил уверенность, что команда сможет показать свою лучшую сторону.

Напомним, что в первом матче турнира "Порту" проиграл "Бешикташу" со счетом 1:3.

– Мы уже доказали, что мы сильная команда. Мы ведь выступаем в Еврокубках. Нельзя все сводить к поражению от "Бешикташа", – цитирует официальный сайт УЕФА Консейсау. – "Монако" – полноценная, хорошо организованная команда, которая очень много забивает. Мы должны быть аккуратными, но главное – нужно быть сфокусированными на нашей игре. Я верю в свою команду. Верю, что сможем показать свою лучшую сторону, а не как это было с "Бешикташем".

У нас много серьезных и амбициозных игроков с сильными характерами и уверенностью в себе. Они могут показывать качественный футбол. Я уверен, что мы добьемся успеха как в чемпионате Португалии, так и в Европе.

Матч "Монако" – "Порту" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.