Сержиу Консейсау: "В Португалии у нас лучшая атака и оборона. С "Ливерпулем" понадобится и то, и другое"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау считает, что счет первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:5) не отражает реального соотношения сил. По мнению специалиста, во второй встрече его подопечным нужно идеально сыграть как в обороне, так и в атаке.

– Разница в счете в пять мячей не отражает разницы в силе двух команд, – цитирует официальный сайт УЕФА Консейсау. – У "Ливерпуля" была невероятная реализация в первой встрече, но все могло сложиться иначе. У нас сильная команда, которая всегда нацелена на голы и играет сбалансировано. У нас лучшая атака и лучшая оборона в чемпионате Португалии. Завтра нам понадобится и то, и другое.