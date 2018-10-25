Сержиу Консейсау: "В нашей группе шансы потерял только "Локомотив"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау подвел итог матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Локомотивом" (3:1).

– Можно ли назвать победу "Порту" эффективной?

– В самом начале мы получили несколько проблем от "Локомотива". Но "Порту "был лучше в этом матче, хотя были моменты с потерей концентрации, которые мне не понравились. Также пенальти, который отбил Касильсяс, был очень важен для нас. Мы смогли использовать слабости соперника и заслуженно победить.

– Вы выпустили Торреса Оливера в стартовом составе. Почему?

– Он провел хороший матч в Кубке Португалии. Нам нужно было качество в полузащите, и Оливер оказался правильным выбором. Его свойства были необходимы на поле в этот вечер. Кроме того, он хорошо тренировался на протяжении этой недели и заслужил шанс. Я им полностью доволен.

– Выход из группы с первого места – вопрос решенный?

– Мы всегда хотим побеждать, не важно, какой следующий матч. И с "Локомотивом" мы будем играть на победу, несмотря на турнирную ситуацию. В нашей группе еще ничего не решено, здесь все команды ровные. Есть три команды приблизительно с равным количеством очков. Да, "Локомотив" свои шансы потерял, остальные же будут бороться. (Александр Рогулев)